"Ресурс" в 2024 году остался лидером в России по производству мяса птицы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Группа агропредприятий (ГАП) "Ресурс" в 2024 году произвела 1,07 млн тонн мяса птицы (в живом весе) и сохранила лидерство на российском рынке, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на рейтинг Национального союза птицеводов.

По сравнению с 2023 годом "Ресурс" увеличил производство на 2,3%.

На втором месте - группа "Черкизово", которая в прошлом году произвела 1,05 млн тонн мяса птицы (на 6,5% больше). На третьей и четвертой строчках остались "Приосколье" с объемом производства в 453 тысячи тонн и "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" (436 тысяч тонн). Компании увеличили производство на 0,4% и 2,8% соответственно.

Удержала позиции и компания "Белгранкорм", несмотря на то, что снизила производство на 3,5%, до 273 тысяч тонн. Она осталась на пятом месте.

В рейтинге появились и новые игроки. Холдинг "Агросила" с объемами производства в 158 тысяч тонн занял восьмую строчку. На 11 позиции - "Уральская агропромышленная группа" (103 тысячи тонн).

Сразу три позиции потерял "Ярославский бройлер": в 2023 году компания занимала 17-ю строчку в рейтинге, а за 2024 год опустилась на 20-ю, снизив производство с 62 тысяч до 54 тысяч тонн. Компания "Русское поле", напротив, укрепила свои позиции в рейтинге, поднявшись с 21 на 17 место (66 тысяч тонн).