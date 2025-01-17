Грузопоток по СМП в 2024 году более чем на 1,6 млн т превысил предыдущий уровень

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн превзошло предыдущий результат. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, который провел совещание по подведению итогов работы на Дальнем Востоке и в Арктике в прошлом году и задачам на 2025 год.

В пресс-релизе приводятся слова специального представителя госкорпорации "Росатом" по развитию Арктики, заместителя председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимира Панова: "Грузопоток по Северному морскому пути за 2024 год составил 37,9 млн тонн, превысив предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн. В 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов - 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам - более 3 млн тонн (почти в полтора раза больше, чем в 2023 году)".

При поддержке специалистов ФГБУ "ГлавСевморпуть" в 2024 году по СМП прошел самый большой в истории контейнеровоз – Flying Fish 1 (ледовый класс - ICE 1, длина - 294 м, осадка - 12,3 м, грузовая вместимость - 4843 TEU). Судно пересекло границу Северного морского пути в районе мыса Желания и вышло в районе мыса Дежнева, пройдя акваторию менее чем за шесть суток.

В этом году экипажами атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот" и специалистами "ГлавСевморпути" обеспечено 976 ледокольных проводок, оказаны услуги по информационно-навигационному сопровождению 72 судам. Проведено уникальное ледокольное сопровождение в сложных ледовых условиях земснарядов под китайским флагом с востока в Обскую губу (Tong Heng и Tong Yuan) и обеспечение выхода судов из порта Певек в связи с задержками выгрузки судов (выведено в общей сложности 23 судна). В этом году китайские судоходные компании увеличили количество рейсов по Севморпути почти в два раза (с 7 в 2023 году до 13 в 2024).