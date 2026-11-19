Продажи Lada Azimut стартуют 1 декабря

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Продажи кроссовера Lada Azimut начнутся с 1 декабря, план реализации новой модели на следующий год составляет 20 тысяч единиц, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на полях "Транспортной недели" в четверг.

"Продажи Lada Azimut в большинстве дилерских центров нашей страны начнутся с 1 декабря, автовозы с новыми автомобилями уже в пути. Темп производства новой модели у нас сейчас - около 50 автомобилей в сутки, то есть в неделю мы производим 250 таких кроссоверов", - сказал Соколов журналистам.

Он отметил, что темп выпуска Lada Azimut планируется наращивать и в ближайшее время до конца года, и уже после Нового года. Предполагается, что постепенно он увеличится вдвое или выше, в зависимости от спроса.

"Наш план на следующий, 2027 год - выпустить и продать не менее 20 тысяч автомобилей Lada Azimut. Это хороший стартовый результат для первого года продаж, с учетом того, что продажи начнутся только в декабре текущего года. Производственные мощности "АвтоВАЗа" позволят выпускать до 70 тысяч этих автомобилей в год", - уточнил глава компании.

Соколов отметил, что считает намеченный план продаж Lada Azimut на следующий год вполне достойным, несмотря на то что рыночная доля кроссовера, исходя озвученных планов, будет в пределах пары процентов.

"Дело не в доле рынка, доля же зависит от рыночного объема. Стратегия развития автопрома предполагает, что рынок в будущем может вырасти почти до 3 млн автомобилей в год. Но сейчас вы живем реалиях, когда годовой объем рынка составляет 1,4 млн единиц. И прекрасно понимаем, что в следующем году, к сожалению, нет предпосылок для какого-то взрывного роста продаж, и рынок останется примерно в параметрах текущего года. Поэтому объем продаж в 20 тыс. Lada Azimut - это неплохой объем для первого года", - сказал Соколов.

Цену на Lada Azimut глава "АвтоВАЗа" не озвучил.

"Повторю то, что сегодня доложил на полях "Транспортной недели" председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину: цена будет конкурентоспособной. Мы специально создавали этот продукт для того, чтобы он пользовался спросом и, как и многие автомобили бренда Lada, заслужил звание народного автомобиля. Постараемся, чтобы цена была в пределах 10% ниже сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов", - сказал Соколов.