Российские эмитенты в 2024 году выпустили почти 110 тысяч сообщений о своей деятельности

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские эмитенты в 2024 году выпустили на лентах аккредитованных информагентств почти 110 тысяч сообщений о существенных событиях, что на 4,5% больше, чем в 2023 году, подсчитал Центр раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.

Увеличение числа оперативных существенных фактов, обязательная публикация которых предусмотрена законодательством о рынке ценных бумаг, произошло впервые с 2013 года.

Число компаний, раскрывающих регулярные отчеты и существенные факты для инвесторов, стабилизировалось. В 2022 году таких эмитентов - в условиях санкционных угроз - стало меньше сразу на треть, но с тех этот показатель почти не меняется и составляет около 1200.

Число опубликованных компаниями на сайте Центра раскрытия документов (отчетов, проспектов) также сохранилось в 2024 году практически на прежнем уровне.

"Многие компании по-прежнему ограничивают раскрытие информации из-за санкционных рисков, однако очевидно есть устойчивый тренд на осторожное, постепенное восстановление информационной прозрачности. В прошлом году, что особенно знаменательно, начали активнее выходить на фондовый рынок новые эмитенты акций и облигаций, заинтересованные в привлечении к себе внимания инвесторов", - сказала руководитель Службы раскрытия информации группы "Интерфакс" Серафима Горбатова.

На фоне оживления на фондовом рынке прошли регистрацию 270 новых эмитентов. В 2023 году новичков, которые начали раскрываться через аккредитованные информационные агентства, было 178, в 2022-м - 168, в 2021-м - 212, в 2020 году - 228.

В рамках этой тенденции эмитенты стали также значительно чаще, чем годом ранее, сообщать об эмиссии ценных бумаг (на 17%), листинге/делистинге (на 31%). Более того, количество новостей в этих категориях оказалось в 2024 году рекордным за последние годы.

На треть, до рекордного с 2021 года уровня выросло число сообщений, опубликованных через "единое окно раскрытия", которое позволяет компаниям из одного интерфейса оперативно публиковать и сущфакты, и корпоративные действия для НРД.

По ряду других корпоративных сообщений отставание от уровней 3-летней давности, однако, сохраняется. Так, компании сообщили в прошлом году о 4130 сделках - против более чем 6000 в 2021 и 2022 годах. О решениях органов управления эмитенты проинформировали немногим более 29 тысяч раз - против 36 тысяч в 2021 году. Было выпущено, согласно статистике e-disclosure.ru, 922 сообщения о смене акционера - по сравнению с 1888 в 2021 году.

Многие эмитенты имеют право не раскрывать отчеты и сущфакты, которые могут подвергать их санкционным рискам.

Согласно статистике по итогам 2024 году, около 90% всех оперативных сообщений было направлено компаниями в "Интерфакс", остальные - в четыре другие аккредитованные Банком России агентства.

Система раскрытия информации на базе информационных агентств работает в России уже более 20 лет. Сайты агентств позволяют инвесторам получать новости, регистрационные данные компаний, годовые и полугодовые отчеты эмитентов, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую и нефинансовую отчетность, эмиссионные документы, уставы, списки аффилированных лиц. Вся оперативная информация дублируется между аккредитованными агентствами, что обеспечивает функционирование пяти полностью идентичных и взаимозаменяемых центров раскрытия информации.