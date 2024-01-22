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Число раскрывающих информацию эмитентов выросло впервые с 2019 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число российских компаний, раскрывающих регулярные отчеты и существенные факты, немного выросло в прошлом году - после четырех лет постоянного снижения, подсчитал Центр раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.

На фоне регулятивных послаблений, а также массового отказа компаний от публичного статуса число эмитентов сократилось в два раза: до 1223 в 2022 г. с 2487 в 2019 г. Однако к концу прошлого года этот показатель вырос - до 1283.

В частности, на фоне оживления на фондовом рынке со 168 до 180 увеличилось в прошлом году число новых эмитентов, прошедших регистрацию в системе аккредитованных Банком России информационных агентств.

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Эмитенты выпустили на лентах агентств почти 105 тыс. оперативных сообщений - по сравнению со 106 тыс. в 2022 г. Количество раскрытых компаниями на сайте Центра раскрытия документов (отчетов, проспектов) также снизилось незначительно - примерно на 1%.

В марте 2022 года эмитенты получили право не раскрывать отчеты и сущфакты, которые могут подвергать их санкционным рискам. В результате резко упало, например, число сообщений о смене акционеров и контролирующих лиц, о приобретении/отчуждении долей в других организациях, а также количество раскрываемых отчетов.

Летом 2023 года начался процесс восстановления раскрытия информации. Отчеты по РСБУ за первое полугодие 2023 года обнародовали 98,6% торгуемых ПАО, по итогам девяти месяцев - 93,1%. Годом ранее этот показатель составлял 55,6%. Увеличилось число отчетов об устойчивом развитии, которые компании размещают на своих страницах на e-disclosure.ru.

В то же время за 2023 год снизилась доля сообщений, которые представляют наибольший интерес для инвесторов.

Так, согласно статистике e-disclosure.ru, компании сообщили в прошлом году о 4178 сделках - против более чем 6000 в 2022 и 2021 гг. Было выпущено 852 сообщения о смене акционера - по сравнению с 872 в 2022 и 1888 в 2021 г. Снизилось число сообщений, опубликованных через "единое окно раскрытия", которое позволяет компаниям из одного интерфейса оперативно публиковать и сущфакты, и корпоративные действия.

Все последние годы Банк России сокращал перечень обязательных сущфактов за счет малоинформативных и "технических" сообщений (например, о раскрытии в интернете годового отчета или списков аффилированных лиц), но при этом рекомендовал компаниям раскрывать новости, которые важны для рынка, хотя и не входят в стандартный список. Таких "нестандартных" сообщений за 2023 год было выпущено всего 121 (154 в 2022 г.).

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На фоне различных корпоративных изменений в 1,8 раза выросло число новостей об эмиссиях, в 1,5 раза - о листингах/делистингах.

"По валовым показателям корпоративное раскрытие постепенно приближается к докризисной норме, однако отчетность публикуется с большими пробелами, с меньшей детализацией, и снизилась информативность новостей. В сообщении о проведении совета директоров могут быть скрыты сущностные пункты, изъяты названия компаний, с которыми совершаются сделки, а в финансовых отчетах вместо цифр попадаются "звездочки". Повод для оптимизма дает то, что появились эмитенты, которые, успешно разместив бумаги на рынке, пользуются преимуществами публичности и даже дополнительными возможностями раскрытия, например, визуализацией сообщений, размещением нефинансовой отчетности", - сказал руководитель Службы раскрытия информации группы "Интерфакс" Дмитрий Оленьков.

Согласно статистике по итогам 2023 г., 87,8% всех оперативных сообщений было направлено компаниями в "Интерфакс", остальные - в четыре другие аккредитованные ЦБ агентства.

Вся оперативная информация дублируется между аккредитованными агентствами, что обеспечивает функционирование пяти полностью идентичных и взаимозаменяемых центров раскрытия информации. Сайты агентств позволяют получать не только новости, но и регистрационные данные компаний, годовые и полугодовые отчеты эмитентов, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую и нефинансовую отчетность, эмиссионные документы, уставы, списки аффилированных лиц. Системе раскрытия корпоративной информации на российском фондовом рынке, созданной на базе информационных агентств, в прошлом году исполнилось 20 лет.

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