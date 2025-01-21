Siemens Healthineers расширит исследовательскую и производственную базу в Шэньчжэне

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Германская Siemens Healthineers, специализирующаяся на медицинских технологиях, начала строить новый комплекс научно-исследовательской и производственной базы в Шэньчжэне, сообщает Синьхуа".

Предприятие будет занимать площадь 63 тысячи кв. метров. В эксплуатацию его планируется ввести к концу 2027 года.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1 млрд юаней ($139 млн). Он будет сосредоточен на исследованиях и производстве ангиографического оборудования и основных компонентов для систем магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Новый комплекс дополнит существующую базу компании в Шэньчжэне, созданную в 2002 году, и еще больше расширит ее возможности. Данная база является одной из крупнейших исследовательских и производственных площадок Siemens Healthineers за пределами Германии.

Китай всегда является источником роста и инноваций для Siemens Healthineers, заявила член правления компании Элизабет Штаудингер, добавив, что компания рада дальнейшему расширению своего присутствия в Китае путем создания новой производственной и научно-исследовательской базы.