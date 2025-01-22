Procter & Gamble увеличила чистую прибыль во II финквартале на 34%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года на 34%, выручку - на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $4,63 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с $3,47 млрд, или $1,4 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 2%, до $1,88 на акцию.

Квартальная выручка P&G увеличилась до $21,88 млрд с $21,44 млрд годом ранее. Органический рост (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) составил 3%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,86 на акцию при выручке в $21,54 млрд.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в прошедшем квартале практически не изменились, составив $3,85 млрд, товаров для домашних животных - увеличились на 1%, до $1,75 млрд. В категории товаров для детей и личной гигиены показатель повысился на 3% (до $5,3 млрд), в сегменте товаров для здоровья - на 2% (до $3,25 млрд), хозяйственных товаров - также на 2% (до $7,58 млрд).

В минувшем финквартале P&G вернула акционерам в общей сложности $4,9 млрд, в том числе $2,4 млрд за счет выплаты дивидендов и $2,5 млрд через выкуп акций.

P&G подтвердила прогноз, согласно которому выручка по итогам 2025 фингода увеличится на 2-4%, а органический рост составит 3-5%. Компания по-прежнему ожидает повышения скорректированной прибыли на 5-7% - до $6,91-7,05 на акцию.

Акции P&G прибавляют в цене 3,1% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 6,3%.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Always, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Gillette, Venus и Braun.