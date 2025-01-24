ОСК в 2025 году планирует вложить 500 млн рублей в модернизацию астраханских верфей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Программа модернизации "Объединенной судостроительной корпорации" на 2025 год предусматривает инвестиции в производственные мощности АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в ОСК) в размере порядка 500 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в ЮЦСС.

В ЮЦСС отметили, что в 2023-2024 годах в модернизацию было вложено более 180 млн рублей. Это средства Фонда развития промышленности Астраханской области, которые предприятие получило в рамках программы "Стратегические проекты" в конце 2022 года.

В 2025 году планируется внедрение нового контрольно-измерительного оборудования и оборудования для обеспечения информационной безопасности, реконструкция отдельных производственных цехов, гидротехнических сооружений, модернизация плавучего дока, а также закупка роботизированной линии резки профильного металлопроката.

ЮЦСС – единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав ОСК: АО "ССЗ "Лотос", "Астраханское судостроительное производственное объединение" (АСПО), а также производственную площадку завода "Красные Баррикады".

Как сообщалось, предприятия ЮЦСС обеспечены заказами на общую сумму 40 млрд рублей на два года вперед.