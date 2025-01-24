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ОСК в 2025 году планирует вложить 500 млн рублей в модернизацию астраханских верфей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Программа модернизации "Объединенной судостроительной корпорации" на 2025 год предусматривает инвестиции в производственные мощности АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в ОСК) в размере порядка 500 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в ЮЦСС.

В ЮЦСС отметили, что в 2023-2024 годах в модернизацию было вложено более 180 млн рублей. Это средства Фонда развития промышленности Астраханской области, которые предприятие получило в рамках программы "Стратегические проекты" в конце 2022 года.

В 2025 году планируется внедрение нового контрольно-измерительного оборудования и оборудования для обеспечения информационной безопасности, реконструкция отдельных производственных цехов, гидротехнических сооружений, модернизация плавучего дока, а также закупка роботизированной линии резки профильного металлопроката.

ЮЦСС – единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав ОСК: АО "ССЗ "Лотос", "Астраханское судостроительное производственное объединение" (АСПО), а также производственную площадку завода "Красные Баррикады".

Как сообщалось, предприятия ЮЦСС обеспечены заказами на общую сумму 40 млрд рублей на два года вперед.

ОСК Объединенная судостроительная корпорация ЮЦСС АО "Южный центр судостроения и судоремонта"
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