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Россия в 2024 г. увеличила производство водки на 3%, вина - на 8,6%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в 2024 году составило 82,8 млн декалитров (дал), что на 3% больше, чем в 2023 году (80,4 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы роста производства других спиртных напитков оказались выше. Так, выпуск ликероводочных изделий вырос на 28,6%, до 18,1 млн дал, коньяка - на 10,2%, до 9,7 млн дал, других спиртных напитков - на 19,6%, до 10,3 млн дал. В целом производство спиртных напитков увеличилось на 8%, до 120,9 млн дал.

Виноделы в прошлом году выработали 32,6 млн дал тихих вин, что на 8,6% больше, чем в 2023 году, игристых (шампанских) - 17,6 млн дал (на 24,7% больше). Производство ликерных вин выросло на 29,6%, до 1,1 млн дал. Выработка плодовой алкогольной продукции упала наполовину - до 5,9 млн дал.

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Резко снизился и выпуск слабоалкогольной продукции - на 56,1%, до 9,8 млн дал, а также виноградосодержащих напитков (без этилового спирта) - на 64,8%, до 199,6 тыс. дал.

В результате в целом производство алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 1,8%, до 188,1 млн дал со 191,7 млн дал в 2023 году.

Как пояснили в Росалкогольтабакконтроле, снижение производства слабоалкогольной продукции связано с изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки с 1 мая 2024 года, плодовой алкогольной продукции и виноградосодержащих напитков - в связи с изменениями, внесенными законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

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На фоне снижения производства этих видов продукции спрос сместился в группы напитков брожения, отметили в службе.

Как сообщили в Росалкогольтабакконтроле, в последнее время на фоне роста внутреннего туризма фиксируется значительный рост продаж алкогольной продукции в период праздников, а также во время массовых отпусков. В целом, как подчеркнули в службе, алкогольный рынок РФ адаптировался к сложившейся международной ситуации и показывает стабильный рост производства основных видов продукции на фоне сокращения импорта.

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