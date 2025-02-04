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Союз пивоваров предупредил, что доля импортного пива на рынке РФ может снизиться вдвое

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доля импортного пива в сегменте масс-маркет российского рынка в ближайшее время может сократиться в два раза за счет замещения продукцией отечественных производителей, прогнозирует председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

"После объявления о повышении таможенных пошлин на импорт пива импортеры завезли в Россию трех- или шестимесячный запас продукции. Однако это разовый эффект, который уже исчерпан. Очевидно, что поставки из недружественных стран будут сокращаться. В обозримой перспективе у отечественных производителей есть все возможности нарастить свою долю примерно на 3 п.п.. Соответственно, доля импортного пива в сегменте масс-маркет сократится с нынешних 5-6% до 2-3%, а на полках останутся только топовые известные импортные бренды", - заявил Бриман на XX Всероссийской конференции по проблемам алкогольного рынка "Алкоконгресс-2025". Его слова приводятся в пресс-релизе союза.

В структуре импорта, как полагает Бриман, можно ожидать роста поставок из Китая. По оценкам союза, в 2024 году импорт китайского пива в РФ увеличился в 3-4 раза, но в абсолютных цифрах он по-прежнему остался незначительным.

Что касается транснациональных пивоваренных компаний, то, по его мнению, их фактический уход не приведет к ослаблению рынка. "Скорее, конкуренция между российскими производителями усилится, что приведет к росту качества и диверсификации ассортимента, - сказал Бриман. - В России действует более 2 тыс. производителей - от крупных заводов до крафтовых пивоварен, и конкуренция остается высокой".

Союз российских пивоваров (СРП) объединяет более 100 компаний - производителей пивоваренной и безалкогольной продукции и их смежников. Создан 15 сентября 1999 года.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство пива в РФ в 2024 году выросло на 10,3%, до 789 млн декалитров (дал), пивных напитков - на 22,5%, до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7%, до 908,3 млн дал. Кроме того, производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, что на 43,8% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль Союз пивоваров
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