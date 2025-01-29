"ЛУКОЙЛ" сменит руководителя крупнейшей добывающей "дочки"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" (крупнейшая добывающая "дочка" "ЛУКОЙЛа") вместо Владислава Зубарева станет Сергей Яскин, ранее занимавший пост главного инженера компании, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Планируется, что он вступит в должность 3 февраля. Зубарев при этом будет переведен на другую должность, в Москву.

Зубарев руководил "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" с апреля 2019 года, заняв этот пост после того, как бывший гендиректор общества Сергей Кочкуров перешел в центральный офис "ЛУКОЙЛа" на должность вице-президента по сервисам, а затем стал вице-президентом по добыче в России. Как сообщалось, 14 января 2025 года совет директоров НК принял решение назначить Кочкурова главным исполнительным директором "ЛУКОЙЛа".

"ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" добывает более 40% углеводородов группы "ЛУКОЙЛ", работает на территории крупных северных энергетических регионов России: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и на полуострове Таймыр в Красноярском крае в пределах 112 лицензионных участков, суммарная площадь которых составляет почти 76 тыс. кв. км. По данным ЦДУ ТЭК, объем добычи нефтяного сырья " ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь " в 2021 году составлял 31,136 млн тонн, что на 5,9% больше, чем в 2020 году.

Объем добычи "ЛУКОЙЛа" в РФ, по данным компании, за 2021 год – 79,3 млн тонн.