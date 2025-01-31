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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,44%, на Аи-92 - на 7,03% за неделю

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,44% - до 55622 руб./т, на Регуляр-92 - на 7,03%, до 53454 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

27.01.202528.01.2025% к пр. д.29.01.2025% к пр. д.30.01.2025% к пр. д.31.01.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9552258533712,13541121,39548071,28556221,496,44
Регуляр-9249945508921,9518901,96525851,34534541,657,03
ДТ-летнее57414578830,82583120,74585200,3656332-3,74-1,88
ДТ-зимнее6440563977-0,66643630,6644180,09650490,981
Мазут топочный34332351822,48356181,2435215-1,1334150-3,02-0,53
Авиатопливо84217844160,24844490,0484414-0,0483527-1,05-0,82
СУГ153721774315,42184303,8715630-15,1915602-0,181,5

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 СПбМТСБ
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