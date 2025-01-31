Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,44%, на Аи-92 - на 7,03% за неделю
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,44% - до 55622 руб./т, на Регуляр-92 - на 7,03%, до 53454 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|27.01.2025
|28.01.2025
|% к пр. д.
|29.01.2025
|% к пр. д.
|30.01.2025
|% к пр. д.
|31.01.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|52258
|53371
|2,13
|54112
|1,39
|54807
|1,28
|55622
|1,49
|6,44
|Регуляр-92
|49945
|50892
|1,9
|51890
|1,96
|52585
|1,34
|53454
|1,65
|7,03
|ДТ-летнее
|57414
|57883
|0,82
|58312
|0,74
|58520
|0,36
|56332
|-3,74
|-1,88
|ДТ-зимнее
|64405
|63977
|-0,66
|64363
|0,6
|64418
|0,09
|65049
|0,98
|1
|Мазут топочный
|34332
|35182
|2,48
|35618
|1,24
|35215
|-1,13
|34150
|-3,02
|-0,53
|Авиатопливо
|84217
|84416
|0,24
|84449
|0,04
|84414
|-0,04
|83527
|-1,05
|-0,82
|СУГ
|15372
|17743
|15,42
|18430
|3,87
|15630
|-15,19
|15602
|-0,18
|1,5
Цены приведены по национальному индексу