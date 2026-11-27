Акционеры "Самолета" 29 декабря рассмотрят сделки по реструктуризации долга

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" 29 декабря проведет внеочередное собрание акционеров, сообщила компания.

На повестку дня вынесены крупные сделки. Ранее "Самолет" сообщал, что речь на собрании пойдет о сделках в связи с реструктуризацией корпоративного долга группы.

Акционеры, не согласные с условиями сделок, смогут предъявить свои бумаги к выкупу по 326,92 рубля за акцию. Для сравнения: последняя цена торгов акциями "Самолета" в четверг - 282,8 рубля за штуку. Таким образом, цена выкупа (высчитывается исходя из средневзвешенной цены биржевых торгов за полгода) предполагает премию к рынку около 16%.

По закону об АО, на выкуп акций эмитент может направить не более 10% от стоимости чистых активов, в случае же, если этот порог перейден, заявки удовлетворяются пропорционально с коэффициентом.

О финансовых проблемах у "Самолета", лидера по объему жилищного строительства в РФ, стало известно в начале 2026 года. С тех пор девелопер неоднократно задерживал исполнение обязательств по облигациям, объясняя это техническими причинами, в последний раз - в ноябре. На текущий момент общий облигационный долг компании - 80,7 млрд рублей.

По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов "Самолета" составлял 325,3 млрд рублей, долгосрочных - 448,1 млрд рублей. Отношение чистого долга за вычетом остатков на счетах эскроу к скорректированной EBITDA выросло за полугодие до 3,88х с 2,98х.