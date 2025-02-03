Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,66%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии в понедельник российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок под давлением инициированных США "торговых войн"; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $76,5 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов потеряли почти 0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,66% до 2928,56 пункта, индекс РТС снизился на 0,66% до 943,2 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,8%.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщили американские СМИ. Трамп своим указом вводит пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Пошлины в 10% в отношении китайских товаров станут добавлением к уже существующим, введенным ранее.

Указ под названием "Введение пошлин для борьбы с потоком незаконных наркотиков через нашу северную границу", подписанный президентом США, вступает в силу на этой неделе, сообщило AP. Ранее Белый дом заявлял, что пошлины будут введены с 1 февраля, но в соответствии с указом президента они вступят в силу не ранее 4 февраля.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Подешевели акции "Русала" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Северстали" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), "Полюса" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,2%), ВТБ (-0,6%), Сбербанка (-0,6%, "префы" снизились в цене также на 0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 11,34 млрд рублей (из них 1,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,17 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 864,35 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов 31 января. Инвесторы оценивали заявления Белого дома, где в пятницу подтвердили намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров. Сам Трамп отметил, что не боится реакции рынков на его планы по введению пошлин. Он допустил, что его меры могут привести в США к "временным непродолжительным перебоям (в поставках некоторых товаров - ИФ)", но при этом выразил уверенность, что американцы отнесутся к этому с пониманием.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% у ноябрю, сообщило Минторговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, по пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 снижается 3 февраля утром на 1,84%, что говорит об усилении негативных настроений на фондовом рынке США в начале новой недели.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются на торгах в понедельник вслед за спадом Уолл-стрит, биржи материкового Китая закрыты на празднование Нового года по Лунному календарю. Инвесторы оценивают новые пошлины на китайский импорт, введенные в субботу президентом США Трампом. Министерство торговли КНР в воскресенье заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию и "примет другие соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов". На этом фоне гонконгский индекс Hang Seng теряет 1%. Значение японского Nikkei 225 упало на 2,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 2,7%.

Цены на нефть растут в понедельник после введения президентом США Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Основная часть американского импорта нефти приходится на Канаду.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,14% до $76,53 за баррель. В пятницу Brent подешевела на 0,3%, до $75,67 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 2,03%, до $74 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,3%, до $72,53 за баррель.

"Введение пошлин в отношении крупнейшего поставщика нефти в США поддерживает цены на нефть и нефтепродукты, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Хотя этот фактор будет поддерживать рынок в ближайшей перспективе, нам, возможно, не придется слишком долго ждать снижения аппетита к риску, поскольку ситуация создает опасения в отношении перспектив глобального роста".

"Трамп положил конец самообману на рынках, в медиа и среди политиков, что его угрозы введения пошлин следует воспринимать с долей скепсиса. Ему понадобилось всего две недели с момента инаугурации, чтобы поднять пошлины для Канады, Мексики и Китая", - отмечает аналитик Rabobank Филип Марей, слова которого приводит MarketWatch.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, президент США Дональд Трамп все-таки начал тарифную войну, введя в выходные ввозные пошлины в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Американские фьючерсы отреагировали на это в понедельник утром почти 2-процентным падением. "Российский рынок акций начал февраль также снижением. Но это больше от страха и как откат от сопротивления 3000 пунктов по индексу МосБиржи, которое было достигнуто в пятницу. Корреляция российского фондового рынка с западными рынками сейчас не очень сильная, поэтому ситуация в Америке на нас особого влияния не окажет. Поэтому не думаем, что коррекция российского рынка акций будет глубокой. Настрой на рост сохраняется, и он скоро выльется в новые покупки", - считает Антонов.

По мнению аналитика "Алор Брокер", золото утром в понедельник дешевеет на полпроцента, но и это можно назвать фиксацией спекулятивной прибыли после обновления исторических максимумов в пятницу. В принципе, для золота развязывание торговой войны - позитив, так что после снятия небольшой технической перекупленности можно ждать возобновления роста драгметалла. "Акции "Полюса" последние пять торговых сессий лежат в боковике, проигнорировав последний рост мировой цены основной своей продукции. Пора бы бумаге выходить вверх из коридора", - полагает Антонов.