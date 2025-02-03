Warburg Pincus и Berkshire Partners могут купить поставщика авиакомпонентов Triumph за $3 млрд

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Warburg Pincus и Berkshire Partners могут купить поставщика авиакомпонентов Triumph за $3 млрд - СМИ

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Фонды прямых инвестиций Warburg Pincus и Berkshire Partners ведут переговоры о покупке поставщика авиационных компонентов и услуг Triumph Group Inc. за $3 млрд с учетом долга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Инвесторы могут заплатить по $26 за акцию Triumph. Бумаги компании взлетели в цене на 35% в ходе предварительных торгов.

Переговоры находятся на продвинутой стадии, компании могут объявить о сделке уже в понедельник, отмечают источники. Они подчеркивают при этом, что финального решения пока не принято.

Стоимость акций Triumph на закрытие рынка в пятницу составила $18,74, что соответствует капитализации в $1,45 млрд. Долг компании составляет порядка $966 млн.

Triumph поставляет широкий ассортимент продукции для коммерческих и военных самолетов, включая детали двигателей и интегрированные системы.

В октябре прошлого года СМИ сообщали, что компания работает с финансовыми консультантами над оценкой интереса к ней со стороны стратегических покупателей, а также фондов прямых инвестиций