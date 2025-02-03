Крупнейший акционер производителя стеклотары Verallia может выкупить компанию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания BWGI бразильской семьи Морейра Саллес, крупнейший акционер французского производителя стеклянной тары Verallia SA, рассматривает возможность выставления оферты на выкуп еще не принадлежащих ей акций Verallia, сообщила BWGI.

Инвесткомпания может заплатить 30 евро за акцию и намерена провести "подтверждающую работу" в недели, следующие за публикацией годовой отчетности Verallia 19 февраля. Таким образом, общая оценка может составить 3,6 млрд евро.

Делистинг бумаг французской компании, а также смена ее менеджмента или стратегии при этом не планируются.

BWGI принадлежат 28,8% акций Verallia и 27,9% прав голоса. Инвесткомпания входит в число акционеров эмитента с момента его выхода на биржу в 2019 году.

Verallia сообщила, что приняла к сведению заявление BWGI и проведет заседание совета директоров для оценки условий и перспектив сделки в кратчайшие сроки после направления детального предложения BWGI.