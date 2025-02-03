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Комитет ОПЕК+ исключил EIA и Rystad из списка вторичных источников информации, включил Kepler, oilX и ESAI

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение исключить из списка вторичных источников информации Управление информации Минэнерго США (EIA) и аналитическое агентство Rystad Energy, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

При этом добавлены Kepler, oilX и ESAI.

Изменения состава вторичных источников вступили в силу с 1 февраля.

Сейчас уровень добычи странами ОПЕК+ определяется на основе данных семи вторичных источников (Energy Intelligence, IHS, Rystad Energy, Wood Mackenzie, Argus, EIA, Platts). В марте 2022 года из этого списка было исключено Международное энергетическое агентство (МЭА).

ОПЕК+
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