Рубль укрепился в паре с юанем, несмотря сильную волатильность на рынке нефти

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос, несмотря на сильную волатильность, наблюдавшуюся в течение дня на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,267 руб., что на 8,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в понедельник и вторник биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,1326 рубля, до 99,9433 руб./$1, и увеличил курс евро на 36,09 копейки, до 102,491 руб./EUR1.

"По итогам недели рубль укрепился относительно мировых валют. Китайский юань подешевел на 0,85%, до 13,35 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара (USDRUBF) снизился на 0,46%, до 97,81 руб., а евро (EURRUBF) - на 1,03%, до 102,13 руб. Объем торгов на валютном рынке к концу недели снизился на фоне праздников в Китае. Это могло способствовать краткосрочному укреплению рубля благодаря продажам валютной выручки к завершению налогового периода и ожидаемому началу дивидендного сезона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

За призывами Соединенных Штатов к странам ОПЕК снизить цены на нефть может стоять желание увеличить свою долю на этом рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы сегодня испытываем новые вызовы - уже со стороны новой администрации США - с призывом государствам ОПЕК снизить цены на нефть и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка. Считаем, что нам нужно, безусловно, в той же ситуации сохранять полную приверженность нашему соглашению, принципам сделки ОПЕК+ и категорически не приветствовать попыток искусственного и недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка", - сказал Новак в ходе заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Кадры его выступления показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Как сообщалось, Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник решил не менять текущую политику по добыче нефти. Следующее его заседание состоится 5 апреля.

Ранее Новак в интервью "России 24" сообщил, что министры стран-участниц ОПЕК+ по итогам JMMC высказали общую приверженность действующим параметрам соглашения. Текущий уровень исполнения сделки, по его словам, находится на высоком уровне, практически все ее участники добывают в соответствии со своими обязательствами.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в понедельник после сообщений о том, что лидеры Мексики и США пришли к соглашению о том, чтобы отсрочить на месяц 25-процентные пошлины, которые планировала ввести новая американская администрация со вторника.

По данным СМИ, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент США Дональд Трамп договорились об этом в телефонном разговоре в понедельник. В Белом доме уже также подтвердили эту договоренность.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $75,46 за баррель, что на 0,28% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,4%, до $72,5 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ, предусматривающий введение с 4 февраля пошлин в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10%.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 января повысилась на 8 базисных пунктов, до 20,76% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в понедельник поднялась на 3 базисных пункта - до 20,89% годовых, версия на три месяца выросла на 1 базисный пункт, до 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 7 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 20,59% годовых.