Уолл-стрит снизилась из-за объявленных пошлин на импорт

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник.

Инвесторы оценивали новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, которые должны были вступить в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу.

Однако вечером в понедельник стало известно, что введение пошлин в отношении Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Кроме того, в понедельник стало известно о разговоре канадского премьера Джастина Трюдо и Трампа. После них Трюдо сообщил, что США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, чтобы остановить поток фентанила. Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады и анонсировал вскоре еще один разговор с Трюдо.

"Ситуация очень быстро меняется, - отметила Виктория Грин из G Squared Private Wealth. - Пока мы исходим из предположения, что основная часть объявленных пошлин - временное явление, и, скорее всего, их потом смягчат разными уступками. Надо следить за тем, как это отразится на прибыли компаний, курсе доллара и инфляции".

"На данный момент мы сомневаемся, что пошлины в отношении Канады и Мексики будут продолжительными, если вообще будут введены, - написали Кит Лернер и Майкл Скорделес из Truist Advisory Services. - И, тем не менее, пока не появится ясности в отношении продолжительности или масштаба пошлин, эти действия вносят неопределенность в цепочки поставок и ценообразование многих компаний по всей Америке".

Снижение продемонстрировали акции крупнейших ИТ-компаний, включая Nvidia Corp. (-2,8%), Apple Inc. (-3,4%) и Microsoft Corp. (-1%).

Котировки бумаг автопроизводителей Ford Motor и General Motors снизилась на 1,9% и 3,1% соответственно, падение рыночной стоимости Tesla составило 5,2%.

Новость о пошлинах вызвала падение курса биткойна, и капитализация Coinbase Global , оператора криптовалютной биржи, сократилась на 2,4%.

Рыночная стоимость Tyson Foods выросла на 2,2%. Этот производитель продуктов питания в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль более чем втрое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Johnson Outdoors Inc. снизилась на 9%, поскольку американский производитель товаров для активного отдыха завершил первый квартал 2025 финансового года с чистым убытком.

Акции Triumph Group подскочили на 34% на сообщениях, что фонды прямых инвестиций Warburg Pincus и Berkshire Partners ведут переговоры о покупке этого поставщика авиационных компонентов и услуг за $3 млрд с учетом долга.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,28% и составило 44421,91 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,76% - до 5994,57 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,2% и составил 19391,96 пункта.