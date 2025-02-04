Квартальная прибыль BNP Paribas выросла лучше прогноза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Французский банк BNP Paribas SA в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 15,7%, выручку - на 10,8%, причем оба показателя превзошли ожидания рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль банка выросла до 2,32 млрд евро с 2,01 млрд евро годом ранее.

Выручка увеличилась до 12,14 млрд евро с 10,95 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз, представленный самим эмитентом, предполагал чистую прибыль на уровне 2,24 млрд евро при выручке в 11,64 млрд евро.

Банк выплатит дивиденды в размере 4,79 евро на акцию по итогам 2024 года, что на 4,1% больше, чем годом ранее. При этом в текущем году он переходит на выплату дивидендов дважды в год, первая такая выплата состоится в конце сентября.

BNP Paribas также планирует во втором квартале запустить обратный выкуп акций на 1,08 млрд евро.