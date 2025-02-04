Цены на нефть продолжают снижаться, Brent теряет более 1%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь во вторник, а котировки фьючерсов на WTI ускорили снижение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:41 мск составляет $75,04 за баррель, что на $0,92 (1,21%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на $1,41 (1,93%), до $71,75 за баррель.

Китай ответил на решение США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров.

Министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.

Ранее Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Между тем, введение объявленных ранее Белым Домом пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

"ОПЕК+ провела заседание министерского мониторингового комитета и, как и ожидалось, не рекомендовала вносить изменений в политику добычи, - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Это говорит о том, что с апреля группа, скорее всего, начнет сворачивание добровольных дополнительных ограничений".

Ограничения затрагивают около 2,2 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи в этих объемах предполагается осуществить за 18 месяцев.

"Очевидно, что возврат этого предложения будет зависеть от рыночных условий", - отметил Паттерсон.