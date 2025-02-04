Поиск

Цены на нефть продолжают снижаться, Brent теряет более 1%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь во вторник, а котировки фьючерсов на WTI ускорили снижение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:41 мск составляет $75,04 за баррель, что на $0,92 (1,21%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на $1,41 (1,93%), до $71,75 за баррель.

Китай ответил на решение США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров.

Министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.

Ранее Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Между тем, введение объявленных ранее Белым Домом пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

"ОПЕК+ провела заседание министерского мониторингового комитета и, как и ожидалось, не рекомендовала вносить изменений в политику добычи, - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Это говорит о том, что с апреля группа, скорее всего, начнет сворачивание добровольных дополнительных ограничений".

Ограничения затрагивают около 2,2 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи в этих объемах предполагается осуществить за 18 месяцев.

"Очевидно, что возврат этого предложения будет зависеть от рыночных условий", - отметил Паттерсон.

Brent ОПЕК нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

OpenAI и южнокорейская Kakao создают партнерство для разработки ИИ-продуктов

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне32 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });