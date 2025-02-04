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Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 2% г/г до 105,4 трлн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года уменьшился на 2,3% до 105,4 трлн рублей со 107,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов сократился на 25,9% со 142,3 трлн рублей.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем и декабрем 2024 года.

Янв. 2025Дек. 2024Янв. 2024М/МГ/Г
Кол-во рабочих дней202221-9,1%-4,8%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК5 0368 3434 503-39,6%11,8%
Рынок акций, ДР и паев3 3383 7611 800-11,2%85,5%
Вторичные торги3 3383 7611 800-11,2%85,5%
- акции российских эмитентов2 7882 9861 628-6,6%71,2%
- паи и ETF550774171-28,9%220,9%
Размещения/Выкуп0,070,120-37,7%
Рынок облигаций1 6984 5822 703-63,0%-37,2%
Вторичные торги8591 285607-33,1%41,5%
- ОФЗ/ОБР384430309-10,7%24,3%
- прочие облигации476855299-44,4%59,2%
Размещения8383 2972 096-74,6%-60,0%
- ОФЗ/ОБР771 895221-96,0%-65,3%
- прочие облигации - кроме однодневных5061 137265-55,5%91,3%
- прочие облигации - однодневные2552641 610-3,6%-84,2%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК85 619109 95669 327-22,1%23,5%
Операции РЕПО72 49990 70054 253-20,1%33,6%
- РЕПО без ЦК2 8573 812174-25,1%1541,7%
- РЕПО с ЦК31 73040 14830 767-21,0%3,1%
- РЕПО с ЦК с КСУ36 32039 82219 426-8,8%87,0%
- РЕПО с СУО в НРД1 5926 9193 886-77,0%-59,0%
Депозиты и кредиты13 12019 25715 074-31,9%-13,0%
СРОЧНЫЙ РЫНОК8 33211 9116 568-30,0%26,9%
Фьючерсы8 07511 5656 336-30,2%27,4%
Опционы257347232-25,8%11,0%
ПРОЧИЕ РЫНКИ6 43012 08727 470-46,8%-76,6%
ВСЕГО105 417142 297107 868-25,9%-2,3%
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