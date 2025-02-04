Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 2% г/г до 105,4 трлн рублей
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года уменьшился на 2,3% до 105,4 трлн рублей со 107,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов сократился на 25,9% со 142,3 трлн рублей.
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем и декабрем 2024 года.
|Янв. 2025
|Дек. 2024
|Янв. 2024
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|20
|22
|21
|-9,1%
|-4,8%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|5 036
|8 343
|4 503
|-39,6%
|11,8%
|Рынок акций, ДР и паев
|3 338
|3 761
|1 800
|-11,2%
|85,5%
|Вторичные торги
|3 338
|3 761
|1 800
|-11,2%
|85,5%
|- акции российских эмитентов
|2 788
|2 986
|1 628
|-6,6%
|71,2%
|- паи и ETF
|550
|774
|171
|-28,9%
|220,9%
|Размещения/Выкуп
|0,07
|0,12
|0
|-37,7%
|Рынок облигаций
|1 698
|4 582
|2 703
|-63,0%
|-37,2%
|Вторичные торги
|859
|1 285
|607
|-33,1%
|41,5%
|- ОФЗ/ОБР
|384
|430
|309
|-10,7%
|24,3%
|- прочие облигации
|476
|855
|299
|-44,4%
|59,2%
|Размещения
|838
|3 297
|2 096
|-74,6%
|-60,0%
|- ОФЗ/ОБР
|77
|1 895
|221
|-96,0%
|-65,3%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|506
|1 137
|265
|-55,5%
|91,3%
|- прочие облигации - однодневные
|255
|264
|1 610
|-3,6%
|-84,2%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|85 619
|109 956
|69 327
|-22,1%
|23,5%
|Операции РЕПО
|72 499
|90 700
|54 253
|-20,1%
|33,6%
|- РЕПО без ЦК
|2 857
|3 812
|174
|-25,1%
|1541,7%
|- РЕПО с ЦК
|31 730
|40 148
|30 767
|-21,0%
|3,1%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|36 320
|39 822
|19 426
|-8,8%
|87,0%
|- РЕПО с СУО в НРД
|1 592
|6 919
|3 886
|-77,0%
|-59,0%
|Депозиты и кредиты
|13 120
|19 257
|15 074
|-31,9%
|-13,0%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|8 332
|11 911
|6 568
|-30,0%
|26,9%
|Фьючерсы
|8 075
|11 565
|6 336
|-30,2%
|27,4%
|Опционы
|257
|347
|232
|-25,8%
|11,0%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|6 430
|12 087
|27 470
|-46,8%
|-76,6%
|ВСЕГО
|105 417
|142 297
|107 868
|-25,9%
|-2,3%