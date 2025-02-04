Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 2% г/г до 105,4 трлн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года уменьшился на 2,3% до 105,4 трлн рублей со 107,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов сократился на 25,9% со 142,3 трлн рублей.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем и декабрем 2024 года.