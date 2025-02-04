Число открытых вакансий в США в декабре приблизилось к четырехлетнему минимуму

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

Данные за ноябрь были пересмотрены с повышением на 58 тыс., до 8,156 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в декабре до 8 млн с предварительно заявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Декабрьский показатель - второй самый низкий с января 2021 года. Меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре.

Число вакансий в сфере профессиональных и бизнес-услуг в декабре снизилось на 225 тыс., в сфере здравоохранения и социальной помощи - на 180 тыс., в финансовом и страховом секторе - на 136 тыс. Количество открытых позиций в сфере искусства, культуры и развлечений увеличилось на 65 тыс.

Количество людей, прекративших трудовые отношения с работодателем, изменилось незначительно по сравнению с предыдущим месяцем и составило 5,3 млн. В том числе 3,197 млн работников уволились сами, порядка 1,8 млн были уволены или подпали под сокращение.