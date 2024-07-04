Управляющая компания "Макфы" перешла под управление структуры РСХБ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания "М-Групп", которое является управляющей компанией АО "Макфа" (крупный в РФ производитель макарон, муки и круп), перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс".

По информации ЕГРЮЛ, соответствующая запись внесена 2 июля.

Ранее компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова, занимавшая этот пост с октября 2021 года.

ООО "Управляющая компания "М-Групп" также управляет ООО "Рамкон" (Раменское, Московская область, входит в группу "Макфа").

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Также заместитель Генпрокурора РФ заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний.

Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества.

Рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции назначено Челябинским областным судом на 29 июля.

Сообщалось также, что 6 июня на макроэкономической сессий Петербургского экономического форума (ПМЭФ) министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.