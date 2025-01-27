Капитализация Nvidia рухнула на рекордные $465 млрд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость чипмейкера Nvidia Corp. в ходе торгов в понедельник падала на 13%, или на $465 млрд, из-за опасений по поводу ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek.

Это рекордное в истории падение в денежном выражении в течение одной сессии и примерно соответствует всей рыночной стоимости такой крупной компании, как Exxon Mobil.

Nvidia стала одной из главных "жертв" популярности DeepSeek, который основан на бесплатной языковой модели с отрытым исходным кодом R1, сопоставим по уровню с аналогом от американской OpenAI и, что еще важнее, может работать на менее производительных микрочипах.

"Сразу появились опасения, что новинка может нарушить сложившуюся бизнес-модель в ИИ, которая полагается на новейшие микрочипы, обладающие большой вычислительной мощностью", - написали аналитики Jefferies.

Значительную долю таких чипов поставляет именно Nvidia.