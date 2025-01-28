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Nvidia похвалила обвалившую ее акции китайскую ИИ-модель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. считает новую модель R1 китайской DeepSeek отличной ИИ-разработкой, заявил CNBC представитель чипмейкера.

DeepSeek использовала при ее создании "урезанные" из-за американских ограничений на экспорт версии чипов Nvidia для китайского рынка. Nvidia подтверждает, что чипы поставлены с полным соблюдением мер экспортного контроля.

Накануне капитализация американской компании рухнула на 17% (почти $600 млрд) на опасениях в отношении спроса на ее новейшие процессоры, поскольку R1 сопоставима с разработками OpenAI (разработчик ChatGPT), но требует гораздо меньше аппаратных ресурсов.

Стоимость обучения R1 составила менее $6 млн, тогда как компании Кремниевой долины тратят на аналогичный процесс миллиарды долларов.

При этом Nvidia отмечает, что эксплуатация ИИ-моделей требует значительного числа ее графических процессоров и высокопроизводительного сетевого оборудования.

Акции чипмейкера растут на 3,4% на предварительных торгах во вторник.

Nvidia DeepSeek Китай США
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