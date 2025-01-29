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Alibaba представила новую версию ИИ-модели, заявив о ее преимуществах перед DeepSeek

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding представил новую версию собственной ИИ-модели Qwen, которая, по его утверждению, превосходит ряд ведущих рыночных продуктов, в том числе модель DeepSeek.

Выпуск в этом месяце ИИ-ассистента китайской DeepSeek, основанного на модели V3, а также модели R1, шокировали IT-инвесторов и спровоцировали резкое падение котировок акций технологических компаний по всему миру. Утверждение DeepSeek о том, что ее продукты являются более дешевыми и используют менее передовые чипы, заставило инвесторов усомниться в обоснованности крупных расходов ведущих ИИ-компаний в США.

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Последняя версия большой языковой модели (LLM) Qwen2.5 Max превосходит модель DeepSeek V3 по некоторым параметрам и демонстрирует конкурентные результаты по другим характеристикам, говорится в сообщении Alibaba Cloud.

Qwen2.5 Max достигает конкурентной производительности в сравнении с DeepSeek V3 и другими передовыми LLM, включая GPT-4o от OpenAI и Claude-3.5-Sonnet, отмечают в Alibaba.

Компания также объявила, что Qwen2.5-Max теперь доступна в Qwen Chat - веб-интерфейсе, похожем на чат-бот, где пользователи могут взаимодействовать с моделью напрямую.

ИИ-ассистент DeepSeek на этой неделе занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран, включая США, а также вошел в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store.

Alibaba Qwen DeepSeek
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