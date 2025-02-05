Поставщик "облачных" приложений Workday сократит 1,75 тыс. сотрудников

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Workday Inc., поставщик "облачных" приложений для управления персоналом и финансами, намерена сократить около 1,75 тыс. сотрудников, или 8,5%, в рамках плана реструктуризации, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

План направлен на "приоритизацию инвестиций" и повышение "сосредоточенности на устойчивом росте". В связи с ним Workday также собирается продать ряд офисных площадей.

При этом компания намерена продолжить наем персонала в ключевых стратегических сферах и локациях в течение текущего финансового года (завершается 31 января 2026 года).

Из-за реструктуризации Workday рассчитывает понести расходы в размере $230-270 млн, в том числе $60-70 млн планируется отразить в четвертом квартале минувшего фингода, остаток - в первом квартале нынешнего.

Основная часть реструктуризации будет завершена ко второму кварталу текущего фингода.

Кроме того, компания рассчитывает показать финансовые результаты по итогам минувшего фингода как минимум на уровне собственного прогноза, за исключением операционной рентабельности. Публикация результатов состоится 25 февраля.

Акции Workday дорожают на 5,9% в ходе предварительных торгов в среду.