Инфляция в РФ в годовом выражении осталась в районе 10,1%

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,92% с 9,95% на 27 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции объясняются тем фактом, что в январе 2024 года итоговые цифры инфляции за месяц почти на 0,2 п.п. оказались выше недельной динамики. Точные цифры по годовой инфляции на конец января Росстат опубликует только 14 февраля.

За период с 28 января по 3 февраля рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,8% (с 21 по 27 января - рост 0,5%), в том числе на огурцы - на 2,4%, яблоки - на 0,8%, лук - на 0,6%, бананы - на 0,3%, картофель и помидоры - на 0,1%. Снизились цены на морковь - на 1,1%, свеклу - на 0,5% и капусту - на 0,2%.

С 28 января по 3 февраля существенно выросли цены на водку - на 1,0%, рыбу мороженую, маргарин, крупу гречневую - на 0,6%, молоко и сметану - на 0,5%. Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,5%, свинину, мясо кур - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли за неделю на 0,1%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Это решение в первом абзаце своего заявления Банк России аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорилось в заявлении.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в конце декабря в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%.

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).