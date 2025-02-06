Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг растет по большинству blue chips, отыгрывая подъем вечерней сессии накануне после выхода данных Росстата о замедлении темпов инфляции в РФ, которое сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; также поддержку рынку оказывают позитивные сигналы с мировых фондовых площадок и стабилизация нефти (фьючерс на Brent пытается отыграть отметку $75 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту основных торгов прибавили по 0,9%, лидируют в росте акции "Селигдара" (+8,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2957,29 пункта (+0,9%), индекс РТС - 950,09 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 февраля, составляет 98,0556 руб. (-47,8 копейки).

Подорожали также акции ГК "Самолет" (+3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,9%), АФК "Система" (+2,8%), "ММК" (+2,6%), "Мечела" (+2,4%), "Совкомфлота" (+2,4%), Совкомбанка (+2,3%), ПАО "Южуралзолото" (+2,3%), ПАО "Группа Позитив" (+2,1%), МКПАО "ВК" (+2%), "Норникеля" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), ВТБ (+1,5%), "Т-Технологии" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "РусГидро" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,1%).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января и 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%. Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ накануне вечером ускорил рост после выхода недельных данных по инфляции. Годовая инфляция на 3 февраля осталась на уровне 10,14%, что в совокупности с данными о замедлении кредитования создает обнадеживающую картину в глазах инвесторов относительно дальнейшего решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи накануне вечером смог отыграть все потери начала недели. Поддержку общерыночному сантименту оказали заявления пресс-секретаря президента РФ Пескова об интенсификации контактов между США и Россией, а также данные о постепенном замедлении инфляции в России, настраивающие инвесторов на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 14 февраля и допускающие смягчение риторики и более благоприятные прогнозы регулятора.

"Ждем сохранения импульса рынка акций к росту. Рассчитываем, что индекс МосБиржи сегодня будет находиться в диапазоне 2950-3000 пунктов, не исключаем тест "круглого" уровня уже сегодня-завтра, так как технические цели текущей фазы роста расположены выше", - считает Локтюхов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, несмотря на то, что инфляция в России остается на высоком уровне, а инфляционные ожидания увеличиваются, ожидания относительно повышения ключевой ставки ЦБ РФ уже не так велики, как в конце 2024 года. Так, согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ, ожидания по средней ключевой ставке в стране на 2025 год снизились до 20,5% с 21,3%, прогнозируемыми ранее.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,7% во главе с Dow на фоне неоднородных корпоративных отчетов и статданных.

На этой неделе рынок ждет январской статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, обнародованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе заметно снизился. Показатель опустился до 52,8 пункта с декабрьских 54 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 54,3 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Глобальных инвесторов успокоили последние новости из США относительно отсрочки введения ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады. Однако их продолжает беспокоить напряженность в американо-китайской торговле, так как США со вторника повысили ввозные пошлины на китайские товары. Позднее стало известно, что Почтовая служба США приостановила прием посылок из КНР и Гонконга до дальнейшего уведомления.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются стабилизироваться после снижения накануне до декабрьских минимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $74,81 за баррель (+0,3% и -2,1% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,29 за баррель (+0,4% и -2,3% накануне).

Трейдеры продолжают следить за заявлениями и шагами президента США Дональда Трампа, касающимися как геополитики, так и сферы внешней торговли. Введение Белым домом 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров спровоцировало ответные меры Пекина, которые должны вступить в силу в понедельник.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей, что существенно превысило рыночные ожидания.