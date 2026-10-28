Сбербанк сохранил прогноз по основным финансовым показателям на 2026 год

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год.

Как сообщил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, кредитная организация прогнозирует рентабельность капитала (ROE) на 2026 год на уровне 22%.

Прогноз по чистой процентной марже на текущий год уточнен с около 6,2% до свыше 6,2%

Ожидания по достаточности общего капитала группы Н20.0 на 2026 год сохранены в размере 13,3%.

Стоимость риска в 2026 году будет менее 1,4% (прогноз не поменялся). Скворцов отметил, что банк может показать динамику лучше ожиданий по этому показателю, все будет зависеть от развития ситуации с качеством кредитного портфеля.

Отношение операционных расходов к доходам сохранено на уровне около 30-32%.

Банк в 2026 году прогнозирует нулевую динамику чистых комиссионных доходов.

Сбербанк повысил прогноз по росту ВВП России на 2026 год до 0,5-1% с 0-0,5%, по инфляции увеличил верхнюю планку прогноза: теперь ждет ее на уровне 6,5-7,5% против 6,5-7% ранее.