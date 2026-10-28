Ведомства согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минфин России согласовали возобновление с 1 декабря 2026 года программы поддержки спроса в автопроме через льготное автокредитование из лимитов следующего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"В общей сложности мы уже перевыполнили параметры текущего года, достигли 178 тыс. проданных автомобилей по двум программам - автокредитование и автолизинг. Действительно приняли решение осознанное приостановить, поскольку лимиты на этот год были исчерпан. Но мы нашли решение, точнее, министерство промышленности и торговли, министерство финансов внесли в правительство предложение, мы это поддержали, и с 1 декабря программа (автокредитования - ИФ) будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", - сказал он.

В сентябре Минпромторг сообщал об исчерпании к концу III квартала 2026 г. лимитов бюджетных средств, которые были заложены на финансирование программ льготных автокредитов и лизинга на текущий год. В министерстве отмечали, что льготные автокредиты за девять месяцев стимулировали продажи в РФ 123 тыс. автомобилей, льготный лизинг - 54,8 тыс. единиц автотехники.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ, как заявляли в министерстве, в январе-сентябре 2026 г. выросли на 8,8%, до 968 тыс. шт.

Действующий бюджет предполагает, что автокредиты должны были быть просубсидированы в объеме 20 млрд руб., лизинг - 30 млрд руб.

Планы финансирования основных программ господдержки спроса в автопроме, как сообщалось, в проекте бюджета 2027-2029 гг. были существенно снижены.

Проект бюджета предполагает, что объем финансирования автокредитных госпрограмм, в рамках которых в РФ субсидируются скидки на высоколокализованные отечественные автомобили для льготных категорий граждан, в 2027-2028 гг. составит в общей сложности 14 млрд руб. - по 7 млрд руб. в каждом году. В то же время в действующем бюджете на эти цели в соответствующие годы было заложено по 20 млрд руб.