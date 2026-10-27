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Рынок акций РФ превысил 2510п по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил подъем на ожиданиях возобновления в ноябре переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent откатился ниже $114 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день выше 2510 пунктов при смешанной динамике цен blue chips, а в течение сессии индикатор поднимался выше 2530 пунктов (максимум с середины июня).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2510,38 пункта (+0,76%), индекс РТС - 982,02 пункта (+0,7%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ВК" (+5,5%), Совкомбанка (+3,8%), ПАО "Группа Позитив" (+3,4%), "Мосбиржи" (+3,3%), но просели бумаги "Интер РАО" (-2,6%), "НЛМК" (-2,5%), "ММК" (-2,4%), "Полюса" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Северстали" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 октября, составил 80,5307 руб. (+3,98 копейки).

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Рынок акций РФ превысил 2510п по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров

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