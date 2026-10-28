Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

Лондонская фондовая биржа Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов во вторник, исключением стал британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5% - до 643,68 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,8%. Германский DAX прибавил 0,7%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,7%.

Инвесторы оценивали квартальные отчеты крупных компаний, а также следили за ситуацией с протестами во Франции.

Французские организации лицеистов призвали продолжить протесты 31 октября и 5 ноября, несмотря на некоторый прогресс после переговоров с премьер-министром Себастьеном Лекорню, сообщила газета "Фигаро".

На фоне массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками, индекс потребительского доверия во Франции в октябре снизился до 80 пунктов, минимума с июня 2013 года. В сентябре индикатор составлял 85 пунктов, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

Лидером подъема среди компонентов Stoxx 600 стал австрийский производитель печатных плат AT&S Austria Technologie und Systemtechnik (+11,5%).

Бумаги других технологических компаний также заметно подорожали, в том числе BE Semiconductor Industries - на 11,4%, STMicroelectronics - на 7,1%, ASM International - на 5%, Infineon Technologies - на 4,8%, ASML Holding - на 2,8%.

Акции финского производителя шин Nokian подскочили в цене на 7,2% после того, как он улучшил прогноз операционной рентабельности на 2026 год до 9-10% c 8-10% на фоне сильных результатов за третий квартал.

Рыночная стоимость Universal Music Group выросла на 4,1% на сообщениях СМИ, что крупнейшая звукозаписывающая компания мира ранее в этом году провела предварительные переговоры с рядом фондов прямых инвестиций о возможном переходе в частную собственность.

Капитализация Porsche AG поднялась на 3,8%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" резко увеличил чистую и доналоговую прибыль за девять месяцев 2026 года, однако умеренно снизил выручку из-за сокращения продаж автомобилей.

Котировки Novartis повысились на 1%. Швейцарская фармацевтическая компания в минувшем квартале нарастила выручку на 4% и улучшила годовой прогноз базовой операционной прибыли.

Самое сильное падение в сводном индексе показала финская инжиниринговая Wartsila, потерявшая 8,3% рыночной стоимости, несмотря на позитивную квартальную отчетность.

Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser в июле-сентябре сократил выручку на 6,9% и ухудшил прогноз роста сопоставимых продаж на весь год. Котировки его акций опустились на 4,9%.

Стоимость бумаг HSBC Holdings снизилась на 5,4%. Британский банк в третьем квартале увеличил доналоговую прибыль на треть, однако сообщил о резком замедлении роста выручки подразделения, управляющего активами состоятельных клиентов.

Капитализация германской химкомпании Beiersdorf уменьшилась на 3,3%. Ее выручка в минувшем квартале оказалась хуже прогнозов, а ключевой бренд Nivea зафиксировал снижение продаж по итогам третьего квартала подряд.

Значительные потери во вторник понесли автопроизводители Mercedes-Benz (-3,9%), BMW AG (-1,8%), Daimler Truck (-1,5%), Renault (-1%) и Volkswagen (-0,8%), а также нефтяные компании BP Plc (на 2,9%), Eni (-2,5%), Equinor (-2,3%), Shell (-1,8%) и TotalEnergies (-1%).