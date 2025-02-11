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Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в понедельник.

Участники рынка оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа. В выходные он сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

На этих новостях капитализация сталелитейной компании U.S. Steel выросла на 4,8%, Cleveland-Cliffs - на 18%, Nucor Corp. - на 5,6%, производителя алюминия Alcoa - на 2,2%.

Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

"Данные по инфляции, выступление Пауэлла и пошлины будут определять динамику рынка, - сказал Крис Ларкин из Morgan Stanley. - Для того, чтобы прервать двухмесячный период консолидации, S&P 500 потребуется передышка от негативных сюрпризов, таких как DeepSeek".

Тем временем инфляционные ожидания в США на ближайший год в январе остались на уровне 3% по итогам третьего месяца подряд, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка. Ожидания на ближайшие пять лет выросли на 0,3 процентного пункта, до максимальных с мая 2024 года 3%.

Акции McDonald's Corp. подорожали на 4,8% благодаря тому, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания в четвертом квартале увеличила сопоставимые продажи сильнее ожиданий рынков.

Цена бумаг Loews Corp. понизилась на 1%. Американская холдинговая компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале из-за списаний в страховом подразделении.

Капитализация Rockwell Automation подскочила почти на 13%. Американский производитель промышленных автоматизированных систем в третьем финансовом квартале снизил чистую прибыль более чем на 14%, однако скорректированный показатель и выручка превысили прогноз экспертов.

Американская Insperity Inc., которая предоставляет персонал и другие административные услуги предприятиям малого и среднего бизнеса, зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале в размере $9 млн при выручке в $1,61 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $8,9 млн, выручку - $1,6 млрд. Рыночная стоимость компании взлетела на 16,2%.

Значение Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник повысилось на 0,38% и составило 44470,41 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,67% - до 6066,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,98% и составил 19714,27 пункта.

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