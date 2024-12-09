Владельцем компании, контролирующей бывшие активы Danone в России, стал Руслан Алисултанов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Руслан Алисултанов стал владельцем ООО "Юнимилк" (бывшее "Вамин-Татарстан"), которое контролирует (через "Вамин-Р") компанию "Эйч энд Эн" (объединяет бывшие активы Danone в России).

Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ 6 декабря 2024 года. Ранее ему принадлежал 1% компании.

"Компания "Эйч энд Эн" подтверждает, что Руслан Алисултанов стал 100%-ным владельцем компании "Вамин-Татарстан", незадолго до сделки переименовавшейся в "Юнимилк" - компании, косвенно контролирующей группу компаний "Эйч энд Эн"", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Эйч энд Эн".

"На бизнес обеих групп эти изменения не повлияют: компании "Эйч энд Эн" и "Вамин" и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались, поэтому относительно бизнеса "Эйч энд Эн" можем подтвердить, что он развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции. У компании большие планы на развитие, расширение ассортимента и объемов производства", - заявили в пресс-службе.

Алисултанов - член совета директоров "Эйч энд Эн", ранее он был замминистра сельского хозяйства Чечни.

В мае 2024 года Danone закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Вамин Р" (Татарстан). ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. На тот момент его владельцами были "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Об уходе из России Danone заявил в 2022 году. В июле 2023 года российские активы компании были переданы под госуправление по указу президента Владимира Путина. Тогда же АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд". В марте президент подписал указ, отменяющий передачу обеих компаний под временное управление Росимуществу. После этого была проведена сделка с компанией "Вамин Р".

Компания объединяет 12 заводов.