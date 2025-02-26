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Danone увеличил годовую чистую прибыль в 2,3 раза

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в 2024 году зафиксировал слабое снижение выручки, при этом чистая прибыль компании подскочила в 2,3 раза.

Годовая чистая прибыль компании уменьшилась на 0,9% и составила 27,38 млрд евро. Снижение выручки компания объяснила такими негативными факторами, как уход из России, продажа брендов Horizon Organic и Wallaby в США, а также колебания валютных курсов.

Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 4,3%. Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали более умеренный рост, на 3,8%.

Чистая прибыль компании составила 2,02 млрд евро против 881 млн евро годом ранее.

Выручка в Европе в прошлом году увеличилась на 2% (до 9,57 млрд евро), в Китае, Северной Азии и Океании - на 5,7% (до 3,69 млрд евро), в Латинской Америке - на 8,4% (до 3,03 млрд евро). Продажи в Северной Америке сократились на 4,5%, до 6,58 млрд евро, в остальном мире - на 10,9%, до 4,51 млрд евро).

Выручка подразделения по производству молочных и растительных продуктов снизилась на 6% (до 13,46 млрд евро), в то время как показатель LfL увеличился на 3,8%.

Подразделение по производству специализированного питания нарастило выручку на 5,1% (до 8,94 млрд евро), по выпуску воды - на 3,8% (до 4,98 млрд евро). Их сопоставимые продажи выросли на 4,6% и 5,1% соответственно.

По итогам 2025 года Danone прогнозирует повышение сопоставимых продаж на 3-5%.

Совет директоров компании предложил установить дивиденды за 2024 год в размере 2,15 евро на акцию, что на 2,4% выше, чем годом ранее.

Капитализация Danone с начала года выросла на 6,8%, до 44,72 млрд евро.

Danone Horizon Organic Wallaby Франция
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