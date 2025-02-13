Поиск

Производитель обуви Crocs увеличил квартальную чистую прибыль на 45%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель обуви Crocs Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 45%, выручку - на 3%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $368,9 млн против $253,6 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $6,36 с $4,16.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,52 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $2,26 на акцию.

Квартальная выручка Crocs увеличилась до $989,9 млн с $960,1 млн годом ранее при среднем прогнозе рынка в $961,6 млн.

Годовая чистая прибыль Crocs выросла на 24%, до $15,88 на акцию, скорректированная прибыль - на 9%, до $13,17 на акцию, выручка - на 3,5%, до $4,1 млрд.

По прогнозу компании, в первом квартале ее выручка будет примерно на 3,5% ниже, чем годом ранее, а по итогам всего 2025 года показатель вырастет на 2-2,5%. Crocs прогнозирует скорректированную прибыль в размере $2,38-2,52 на акцию на текущий квартал и в размере $12,7-13,15 на акцию (прогноз рынка - $12,58 на акцию) на весь год.

Ранее в этом месяце совет директоров компании одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $1 млрд.

Акции Crocs взлетели в цене на 17,9% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 13,9%.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

В вечернюю сессию 12 февраля объем торгов акциями на "Мосбирже" достиг рекорда

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });