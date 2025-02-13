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Экспорт мяса птицы из РФ в ОАЭ в 2024 году вырос более чем в 2 раза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году экспортировала в ОАЭ около 10 тыс. тонн мяса птицы, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Большую часть объема (83%) составляют тушки и части тушек курицы. На мясо индейки приходится около 17%, на мясо уток – менее 1%.

Как сообщал ранее центр, в 2024 году, по предварительным оценкам, стоимость экспорта мяса и субпродуктов из РФ увеличилась на 24% и составила рекордные $1,7 млрд. В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% - свинину, 14% - говядину. Так, экспорт мяса и субпродуктов птицы вырос на 17% и достиг $800 млн.

Всего в прошлом году РФ экспортировала более 700 тыс. тонн мяса (рост на 27%).

Агроэкспорт ОАЭ
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