Путин и Рахмон обсудят на встрече в Ленинградской области миграционную тематику

Встреча пройдет в формате один на один

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник на переговорах со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном обсудит миграционную тематику и ситуацию в Афганистане, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"24 декабря вечером наш президент там (в курортном комплексе "Игора" в Ленинградской области - ИФ) примет президента Таджикистана Рахмона", - сказал он журналистам.

"Будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом президенты уже договорились, и ряд других тем. Президенты условились встретиться один на один, чтобы в спокойной обстановке обсудить всю текущую ситуацию в наших двусторонних отношениях, а также поговорить о региональной проблематике, прежде всего, Афганистане", - заявил Ушаков.

Переговоры пройдут в курортном комплексе "Игора" в Ленинградской области неподалеку от Санкт-Петербурга. Там же в среду состоится традиционный неформальный саммит СНГ, а в четверг - заседание высшего евразийского экономического совета.