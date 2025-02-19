Венгрия готова помочь Сербии в случае санкций против энергетической компании NIS

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Венгерская энергетическая компания MOL окажет поддержку сербским коллегам из компании NIS в сложной ситуации с санкциями, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Сербия всегда может рассчитывать на MOL, которая готова удвоить поставки в Сербию. Мы изменяем логистику, чтобы иметь возможность реагировать быстрее в случае необходимости", - приводит в среду РТС слова заместителя руководителя топливного отдела компании MOL Чабы Жотера.

В то же время он отметил, что "пока существуют препятствия логистического характера, а имеющихся мощностей не хватает для достаточного снабжения Сербии в случае прекращения работы NIS, но MOL продолжает сотрудничать с представителями профильных министерств для поиска лучших решений".

"Мы прекрасно сотрудничаем со всеми компетентными органами, но важно, чтобы мы приняли соответствующие меры сейчас во избежание ситуации, чтобы позже страна не столкнулась с проблемами поставок", - сказал Жотер.

РТС отмечает, что в Белграде в прошедшие дни складывающуюся ситуацию обсудили глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Затем в Будапеште президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Ранее глава российского МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия находится в контакте с Сербией по поводу ситуации вокруг компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии), РФ запросила срочные консультации по этому поводу. Лавров подчеркнул, что в российско-сербском договоре по NIS записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В пресс-службе NIS заявляли, что компания тщательно рассмотрит все детали, касающиеся опубликованной информации о санкциях, и проанализирует все последствия для деятельности компании. "В то же время NIS продолжит уделять особое внимание поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. В настоящее время деятельность компании осуществляется без перебоев, снабжение сети АЗС NIS осуществляется бесперебойно, а НПЗ Панчево работает в штатном режиме, поставляя на рынок все необходимые нефтепродукты", - говорилось в комментарии.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.