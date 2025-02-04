Сербия просит у США отсрочки введения санкций против энергетической компании NIS

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сербская энергетическая компания NIS (Нефтяная индустрия Сербии) направила Управлению по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) запрос об отсрочке минимум на 90 дней введения в отношении нее санкций.

"С учетом того, что компания NIS играет значимую роль как в сербской, так и в региональной экономике, мы обратились в OFAC с просьбой отсрочить введение санкций минимум на 90 дней, пока рассматривается решение, которое может привести к их отмене", - приводит во вторник слова министра энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович сербская телерадиокомпания РТС.

По ее словам, этот запрос поддержали власти не только Сербии, но и Венгрии.

Министр отметила, что ни сотрудники NIS, ни граждане Сербии не должны беспокоиться за будущее, поскольку руководство страны защитит их интересы.

Ранее глава российского МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия находится в контакте с Сербией по поводу ситуации вокруг NIS, РФ запросила срочные консультации по этому поводу. Лавров подчеркнул, что в российско-сербском договоре по NIS записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил президент Сербии Александр Вучич. Он сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В пресс-службе NIS заявляли, что компания тщательно рассмотрит все детали, касающиеся опубликованной информации о санкциях, и проанализирует все последствия для деятельности компании. "В то же время NIS продолжит уделять особое внимание поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. В настоящее время деятельность компании осуществляется без перебоев, снабжение сети АЗС NIS осуществляется бесперебойно, а НПЗ Панчево работает в штатном режиме, поставляя на рынок все необходимые нефтепродукты", - говорилось в комментарии.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.