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Сербия ищет решение ситуации вокруг компании NIS

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сербская сторона запросит перенос на более позднее время крайнего срока для выхода российских активов из энергетической компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии), сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Сербия попросит продления крайних сроков для того, чтобы завершить все операции, необходимые для вывода российского капитала из компании", - приводит слова министра агентство "Танюг" в среду.

Джедович-Ханданович считает, что поиск решения ситуации с компанией NIS, которую США включили в санкционный список, находится в интересах и России, и США. "Мы усердно работаем, общаемся и с американской, и с российской сторонами. У нас есть еще несколько недель для консультаций", - отметила министр.

По словам Джедовича-Хандановича, переговоры по этой теме пройдут также между российской и американской сторонами, особенно с учётом смены власти в Вашингтоне. "Пока ещё слишком рано обсуждать меры в отношении NIS, необходимо дождаться, когда стороны начнут переговоры", - резюмировала глава сербского Минэнерго.

Ранее глава российского МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия находится в контакте с Сербией по поводу ситуации вокруг компании NIS, Москва запросила срочные консультации по этому поводу. Лавров подчеркнул, что в российско-сербском договоре по NIS записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней (до 25 февраля). При этом сербский лидер напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В миреРФ запросила срочные консультации с Сербией из-за ситуации с NISЧитать подробнее

Пресс-служба NIS заявляла, что компания тщательно рассмотрит все детали, касающиеся информации о санкциях, и проанализирует все последствия для деятельности компании. "В то же время NIS продолжит уделять особое внимание поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. В настоящее время деятельность компании осуществляется без перебоев, снабжение сети АЗС NIS осуществляется бесперебойно, а НПЗ "Панчево" работает в штатном режиме, поставляя на рынок все необходимые нефтепродукты", - говорилось в комментарии.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. Сейчас "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Ещё 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

NIS Сербия
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