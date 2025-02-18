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Минприроды занялось программой разработки технологий для дефицитного сырья

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды совместно с заинтересованными ведомствами и компаниями подготовило предложения по созданию Федеральной научно-технической программы (ФНТП), направленной на возникновение технологий полного жизненного цикла (от геологоразведки до конечной продукции) для освоения в России дефицитных видов сырья. Об этом рассказал замглавы департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Александр Темнов в ходе "круглого стола" в Госдуме "О проблемах развития отечественных технологий в сфере недропользования".

Он отметил, что к настоящему времени созданы 17 технологических цепочек по ряду дефицитных видов сырья. "В этих цепочках определены критически значимые технологии, их 176, которые необходимо разработать в кратчайшие сроки. Проведен анализ порядка 100 месторождений дефицитных видов, половина которых признана нерентабельной для разработки в сегодняшних экономических условиях. В связи с этим появление ФНТП крайне актуально для развития промышленности и экономики РФ", - сказал Темнов.

При этом в сфере освоения дефицитных видов сырья имеется широкий круг потребителей технологий, добавил он. В настоящее время 43 компании реализуют проекты на 55 участках с дефицитными видами, 10 аукционов на такие недра состоялись в последние годы, вскоре пройдут еще два.

К сожалению, отметил Темнов, ФНТП пока не имеет бюджетного финансирования, у нее есть только внебюджетные источники. "Но мы видим высокую заинтересованность компаний, как минимум двух ведущих госкорпораций, в реализации такой программы", - добавил чиновник.

Как сообщалось, весной 2024 года правительство России утвердило перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых и продукции с высокой долей добавленной стоимости из такого сырья. В этот список вошли уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам. Также в нем отмечены редкие металлы литий, бериллий, редкоземельные (иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), цирконий, ванадий, ниобий, тантал и рений. Дефицитным сырьем также считается графит и плавиковый шпат.

Перечень продукции с высокой добавленной стоимостью из дефицитного сырья состоит из 310 позиций. В него вошли в том числе карбонат лития, оксиды и гидроксиды ванадия, вольфраматы, феррониобий, графит полуколлоидный.

Минприроды
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