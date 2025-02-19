Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,07%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду слегка повышается в рамках коррекции после снижения накануне, когда участники рынка приступили к фиксации прибыли по завершении переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3261,02 пункта (+0,07%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Магнита" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), банка ВТБ (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,8%), "РусГидро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В свою очередь, представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу" по итогам переговоров в Эр-Рияде, отвечая на вопрос, проложили ли дорогу делегации для встречи двух президентов.

Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник, однако этого хватило, чтобы индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума. Участники рынка следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся в Саудовской Аравии.

Колоссальным шагом вперед назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прошедшие в Эр-Рияде переговоры между США и Россией.

"Это действительно впечатляющий шаг к миру в войне между Россией и Украиной. Госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолц провели переговоры с российской стороной", - сказала она во вторник в эфире телеканала Fox News. "Это первый шаг из многих", - отметила Левитт.

Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) должна оставаться жесткой до тех пор, пока не проявятся признаки дальнейшего прогресса в деле замедления инфляции, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"С моей точки зрения, политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока я не увижу, что мы действительно продолжаем добиваться прогресса в инфляции", - сказала она в ответ на вопросы журналистов на мероприятии в Аризоне.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 5,7 пункта по сравнению с минус 12,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 1 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Котировки на нефтяном рынке утром в среду слабо подрастают после снижения накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:05 МСК составила $75,88 за баррель (+0,05%), мартовская цена WTI - $71,9 за баррель (+0,08%).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 19 февраля отмечаются смешанные настроения: часть фондовых индикаторов находится в минусе, а часть - в плюсе.