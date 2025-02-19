Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,07%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду слегка повышается в рамках коррекции после снижения накануне, когда участники рынка приступили к фиксации прибыли по завершении переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3261,02 пункта (+0,07%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Магнита" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), банка ВТБ (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,8%), "РусГидро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В свою очередь, представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу" по итогам переговоров в Эр-Рияде, отвечая на вопрос, проложили ли дорогу делегации для встречи двух президентов.

Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник, однако этого хватило, чтобы индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума. Участники рынка следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся в Саудовской Аравии.

Колоссальным шагом вперед назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прошедшие в Эр-Рияде переговоры между США и Россией.

"Это действительно впечатляющий шаг к миру в войне между Россией и Украиной. Госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолц провели переговоры с российской стороной", - сказала она во вторник в эфире телеканала Fox News. "Это первый шаг из многих", - отметила Левитт.

Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) должна оставаться жесткой до тех пор, пока не проявятся признаки дальнейшего прогресса в деле замедления инфляции, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"С моей точки зрения, политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока я не увижу, что мы действительно продолжаем добиваться прогресса в инфляции", - сказала она в ответ на вопросы журналистов на мероприятии в Аризоне.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 5,7 пункта по сравнению с минус 12,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 1 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Котировки на нефтяном рынке утром в среду слабо подрастают после снижения накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:05 МСК составила $75,88 за баррель (+0,05%), мартовская цена WTI - $71,9 за баррель (+0,08%).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 19 февраля отмечаются смешанные настроения: часть фондовых индикаторов находится в минусе, а часть - в плюсе.

МосБиржа IMOEX рост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вашингтон не отменит антироссийские санкции до мирного соглашения по Украине

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

ВТБ не ждет скорого смягчения санкций

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине
Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });