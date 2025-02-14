Глава ЕК выступила за увеличение оборонных расходов ЕС и пообещала бюджетные послабления

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала прислушаться к некоторым замечаниям высокопоставленных лиц США о роли Европы в обеспечении собственной безопасности.

"Я считаю, что, когда дело касается европейской безопасности, Европа должна сделать больше. И чтобы добиться этого, нам нужно резко увеличить расходы на оборону в Европе", - сказала глава ЕК, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она привела данные, свидетельствующие, что расходы ЕС на оборону выросли с чуть более 200 млрд евро до февраля 2022 года до более 320 млрд евро в прошлом году. "Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% ВВП (военных расходов - ИФ) до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - пояснила фон дер Ляйен.

Она считает необходимым проявить "смелый подход" и предлагает сделать "шаг назад", предоставив государствам-членам дополнительные бюджетные возможности, чтобы они могли существенно увеличить государственные инвестиции, как это допускается в случаях кризисов. По ее мнению, сейчас ситуация кризиса. Председатель ЕК объявила, что предложит активировать положение об исключении из бюджетных правил ради инвестиций в оборону, что позволит существенно увеличить соответствующие расходы.

Кроме того, по ее словам, для реализации масштабного оборонного пакета нужен "европейский подход" в определении инвестиционных приоритетов. Это, полагает глава ЕК, позволит инвестировать в оборонные проекты, представляющие общий европейский интерес.