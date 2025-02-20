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"Метафракс Кемикалс" в 2024 году снизила чистую прибыль в 8 раз

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - АО "Метафракс Кемикалс" (Губаха, Пермский край) в 2024 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 8,4 раза - до 271,9 млн рублей, при росте выручки на 14,8% до 33,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Как сказано в пояснениях к отчетности, выручка от реализации готовой продукции на экспорт выросла на 12,3% и составила 12,5 млрд рублей. При этом доля экспорта в объеме продаж готовой продукции снизилась с 39,2% в 2023 году до 38,7% в 2024 году.

Себестоимость подскочила почти на 30%, в результате валовая прибыль сократилась на 5,8%, до 11,4 млрд рублей.

Основные финпоказатели АО "Метафракс Кемикалс" (в тысячах рублей):

Показатель 2024 год 2023 год Динамика
Выручка 33 183 686 28 901 200 +14,8%
Себестоимость продаж 21 821 780 16 837 595 +29,6%
Валовая прибыль 11 361 906 12 063 605 -5,8%
Прибыль от продаж 3 502 962 5 179 024 -1,5 раза
Прибыль до налогообложения 826 883 1 866 677 -2,3 раза
Чистая прибыль 271 942 2 277 680 -8,4 раза

Долгосрочные обязательства компании за год снизились с 38,3 млрд рублей до 29,4 млрд рублей, краткосрочные - возросли с 13 млрд рублей до 13,8 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 1,5 млрд рублей до 1,6 млрд рублей, дебиторская - сократилась с 5,8 млрд рублей до 4,3 млрд рублей.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В октябре 2024 года "Росхим" на торгах приобрел 97% акций "Метафракс Кемикалс". До этого "Метафракс" был деприватизирован.

Пермский край Росхим Метафракс Кемикалс
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