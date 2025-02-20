"Метафракс Кемикалс" в 2024 году снизила чистую прибыль в 8 раз
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - АО "Метафракс Кемикалс" (Губаха, Пермский край) в 2024 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 8,4 раза - до 271,9 млн рублей, при росте выручки на 14,8% до 33,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Как сказано в пояснениях к отчетности, выручка от реализации готовой продукции на экспорт выросла на 12,3% и составила 12,5 млрд рублей. При этом доля экспорта в объеме продаж готовой продукции снизилась с 39,2% в 2023 году до 38,7% в 2024 году.
Себестоимость подскочила почти на 30%, в результате валовая прибыль сократилась на 5,8%, до 11,4 млрд рублей.
Основные финпоказатели АО "Метафракс Кемикалс" (в тысячах рублей):
|Показатель
|2024 год
|2023 год
|Динамика
|Выручка
|33 183 686
|28 901 200
|+14,8%
|Себестоимость продаж
|21 821 780
|16 837 595
|+29,6%
|Валовая прибыль
|11 361 906
|12 063 605
|-5,8%
|Прибыль от продаж
|3 502 962
|5 179 024
|-1,5 раза
|Прибыль до налогообложения
|826 883
|1 866 677
|-2,3 раза
|Чистая прибыль
|271 942
|2 277 680
|-8,4 раза
Долгосрочные обязательства компании за год снизились с 38,3 млрд рублей до 29,4 млрд рублей, краткосрочные - возросли с 13 млрд рублей до 13,8 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 1,5 млрд рублей до 1,6 млрд рублей, дебиторская - сократилась с 5,8 млрд рублей до 4,3 млрд рублей.
"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.
В октябре 2024 года "Росхим" на торгах приобрел 97% акций "Метафракс Кемикалс". До этого "Метафракс" был деприватизирован.