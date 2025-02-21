Стартовала всероссийская акция "Газпрома", посвященная 80-летию Победы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Село Майма в Республике Алтай стало первой точкой этафеты в рамках всероссийской акции ПАО "Газпром", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Здесь в торжественной обстановке был зажжен Вечный огонь, сообщает пресс-служба группы "Газпром межрегионгаз".

В мероприятии приняли участие генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Вечный огонь на мемориале в Майме, возведенном в честь земляков, павших в годы войны, раньше работал на сжиженном газе. Теперь он стал первым в Республике, переведенным на сетевой природный газ. Частица пламени для зажжения была доставлена из Санкт-Петербурга — от первого Вечного огня страны на Марсовом поле.

Начиная с этого дня по всей России еженедельно будут подключаться к сетевому газу новые и реконструируемые мемориалы. А в преддверии Дня Победы одновременно зажгутся 80 новых огней. Всего запланировано более 120 подключений.

Акция ПАО "Газпром" "Храним огонь Победы" — это не только масштабный проект, но и дань уважения тем, кто отстоял нашу свободу, подчеркивается в сообщении пресс-службы.