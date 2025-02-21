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Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,15% до 55 358 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,72% до 50 997 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

17.02.202518.02.2025% к пр. д.19.02.2025% к пр. д.20.02.2025% к пр. д.21.02.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-955715956031-1,97561360,19565800,7955358-2,16-3,15
Регуляр-925296951762-2,28525291,48527670,4550997-3,35-3,72
ДТ-летнее5614656119-0,0555916-0,36559550,0754972-1,76-2,09
ДТ-зимнее6220161521-1,09627882,06628680,1362680-0,30,77
Мазут топочный3272732525-0,62325590,1327680,64331631,211,33
Авиатопливо8205681310-0,9181257-0,0780784-0,5880152-0,78-2,32
СУГ1450514435-0,4814254-1,2514210-0,31143991,33-0,73


СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
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