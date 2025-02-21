Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,15% до 55 358 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,72% до 50 997 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

17.02.2025 18.02.2025 % к пр. д. 19.02.2025 % к пр. д. 20.02.2025 % к пр. д. 21.02.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 57159 56031 -1,97 56136 0,19 56580 0,79 55358 -2,16 -3,15 Регуляр-92 52969 51762 -2,28 52529 1,48 52767 0,45 50997 -3,35 -3,72 ДТ-летнее 56146 56119 -0,05 55916 -0,36 55955 0,07 54972 -1,76 -2,09 ДТ-зимнее 62201 61521 -1,09 62788 2,06 62868 0,13 62680 -0,3 0,77 Мазут топочный 32727 32525 -0,62 32559 0,1 32768 0,64 33163 1,21 1,33 Авиатопливо 82056 81310 -0,91 81257 -0,07 80784 -0,58 80152 -0,78 -2,32 СУГ 14505 14435 -0,48 14254 -1,25 14210 -0,31 14399 1,33 -0,73



