Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,15% до 55 358 руб./т, на Регуляр-92 – на 3,72% до 50 997 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|17.02.2025
|18.02.2025
|% к пр. д.
|19.02.2025
|% к пр. д.
|20.02.2025
|% к пр. д.
|21.02.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|57159
|56031
|-1,97
|56136
|0,19
|56580
|0,79
|55358
|-2,16
|-3,15
|Регуляр-92
|52969
|51762
|-2,28
|52529
|1,48
|52767
|0,45
|50997
|-3,35
|-3,72
|ДТ-летнее
|56146
|56119
|-0,05
|55916
|-0,36
|55955
|0,07
|54972
|-1,76
|-2,09
|ДТ-зимнее
|62201
|61521
|-1,09
|62788
|2,06
|62868
|0,13
|62680
|-0,3
|0,77
|Мазут топочный
|32727
|32525
|-0,62
|32559
|0,1
|32768
|0,64
|33163
|1,21
|1,33
|Авиатопливо
|82056
|81310
|-0,91
|81257
|-0,07
|80784
|-0,58
|80152
|-0,78
|-2,32
|СУГ
|14505
|14435
|-0,48
|14254
|-1,25
|14210
|-0,31
|14399
|1,33
|-0,73