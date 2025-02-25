Uniper планирует вернуться к переговорам о продаже "Юнипро"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Uniper не имеет никаких контактов с менеджментом своей российской дочерней компании ПАО "Юнипро", сообщил CEO немецкого энергохолдинга Майкл Льюис.

Uniper в 2022 году потеряла операционный контроль над российским активом и деконсолидировала его, напомнил топ-менеджер.

Льюис отметил, что Uniper может перейти к переговорам о продаже "Юнипро", когда наступит "правильное время" для этого.

"Мы не можем продать этот актив без разрешения правительства России", - сказал глава Uniper.

В отчете за 2024 год Uniper оценил "Юнипро" в 1 евро в связи с высокой неопределенностью относительно цены продажи, которая может быть фактически достигнута.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.